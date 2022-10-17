Жителя Хабаровского края осудят за незаконную рубку лиственниц

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса с причинением ущерба в крупном размере. Преступление было совершено в Советско-Гаванском районе.

В пресс-службе УМВД по краю ИА AmurMedia рассказали, что в сентябре на территории поселка Заветы Ильича во время проведения оперативного мероприятия сотрудники уголовного розыска ОМСВД по району зафиксировали факт незаконной рубки деревьев.

Оперативникам удалось установить 33-летнего жителя Ванинского района, который, не имея разрешительных документов, срубил под корень шесть деревьев породы лиственница. Ущерб, нанесенный РФ, оценивается в сумму, превышающую 93 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось о том, что в Хабаровске возбудили уголовное дело, после того как неизвестные срубили деревья у жилого дома в Фабричном переулке. Всего злоумышленники вырубили восемь деревьев различных дальневосточных пород. Ущерб, причиненный городу, оценивается в сумму, превышающую 6 тыс. рублей.