На заводе Nissan в Петербурге будут собирать китайские автомобили

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге, скорее всего, будут собирать китайские автомобили. Одним из вариантов, который сейчас рассматривается, является партнерство с компанией First Automobile Works (FAW). Об этом 16 октября сообщила газета «Ведомости».

По данным издания, у ФГУП Минпромторга, которое получило российские активы Nissan, будет производственный партнер. Вполне возможно, что им станет КамАЗ, который будет управлять заводом в Санкт-Петербурге. Эксперты предположили, что могут быть и конкуренты.

В качестве одного из вариантов для загрузки работой завода Nissan называют сотрудничество с китайской FAW. На какой стадии находятся переговоры и какие еще компании рассматриваются, изданию неизвестно.

11 октября в рамках договоренностей о передаче 100% российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в государственную собственность компания «АвтоВАЗ» сообщила, что возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке. После подписания необходимых соглашений АвтоВАЗ начнет процесс перевода под свое управление функций гарантийного и послепродажного обслуживания клиентов Nissan, для чего будет использован аналогичный успешный опыт с брендом Renault.