Читатели британской газеты Daily Mail согласились с мнением президента России Владимира Путина о риске «глобальной катастрофы» в случае прямого столкновения НАТО и РФ. Об этом пользователи пишут под одной из статей, опубликованной 14 октября.

В материале читателям напомнили о заявлении Путина касательного того, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. По мнению российского лидера, в ход пошел ядерный шантаж от высокопоставленных представителей стран НАТО и других лиц. Всё это, считает президент, создает риск глобальной катастрофы.

«Конфликт на Украине стал результатом наглого поведения западных стран в отношении России. Они используют Киев как инструмент для противостояния с Москвой, а страдают обычные люди. Никто не хочет умирать из-за амбиций НАТО», — считает один из пользователей.

«Путин всегда просил о переговорах, но Великобритания и США не относились к его словам серьезно, так как они не видят способа извлечь прибыль из мирного времени. Война России и НАТО приведет к катастрофическим последствиям», — написал другой комментатор.

«Я думаю, люди на Западе должны осознать, что среди наших элит есть поджигатели войны. США зарабатывают деньги на украинском кризисе, в то время как Россия всегда стремилась к миру», — отметил еще один из читателей.

«Единственная сторона, которая проиграет от противостояния, — это НАТО и ее американский куратор, одержимый продолжением кризиса», — считает читатель газеты.

6 октября президент США Джо Байден заявил об «угрозе атомного Армагеддона». По его словам, Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия».

Через несколько дней Белому дому пришлось оправдывать слова Байдена. Там заявили, что утверждение не опиралось на какие-либо данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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