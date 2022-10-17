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Три человека пострадали в результате удара ВСУ по остановке в Донецке

ВСУ обстреляли автобусную остановку в Донецке, три человека пострадали
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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В Кировском районе Донецка под обстрел ВСУ попала остановка и маршрутный автобус, ранены три мирных жителя. Об этом 17 октября сообщается в Telegram-канале штаба теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«По предварительным данным, при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка под удар попали остановка общественного транспорта и маршрутный автобус, ранены три мирных жителя», — говорится в сообщении.

Кроме этого, как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в Петровском районе города в результате обстрела со стороны украинских боевиков ранения получила мирная жительница.

Под огнем ВСУ утром 17 октября также оказались Макеевка и Зайцево. Обстрелы велись в том числе с применением снарядов калибром 152 мм.

Накануне сообщалось об обстреле ВСУ здания администрации в Донецке. В результате это пострадали четыре человека. Здание получило серьезные повреждения, также сгорело три автомобиля, стоявших возле администрации. ВСУ выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО HIMARS.

Днем ранее вооруженные силы Украины выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по трем районам Донецка. Обстрелы были зафиксированы в 23:05 и 23:07.

24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в регионе в ЛДНР в результате обстрелов со стороны военных Украины.

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