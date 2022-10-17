Полицейские эвакуировали 50 человек из горящего дома в Подмосковье

Полицейские эвакуировали 50 человек из горящего дома в Подмосковье

2022-10-17 09:37:59

2022-10-17 09:37:59

2022-10-17 09:37:59

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