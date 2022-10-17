Юрист предупредила о штрафе за неправильное хранение домашних заготовок

Юрист Елена Кудерко 17 октября рассказала, в каком случае жильцам многоквартирных домов может грозить штраф за неправильное хранение домашних заготовок.

Она отметила, что иногда жители многоэтажек оставляют соленья в подвалах. Однако это прежде всего место для расположения коммуникаций и инженерного оборудования, а не заготовок, уточнила Кудерко.

«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от 2 до 3 тыс. рублей», — заявила юрист в беседе с агентством «Прайм».

Если техпаспортом и проектом здания не предусмотрены специальные отсеки для хранения, то в подвале личные вещи размещать запрещено, в том числе это касается и домашних заготовок, отметила специалист.

При этом, по словам Кудерко, если в подвале есть кладовки, то размещать банки и другие вещи необходимо на металлических стеллажах, не загораживая проход к коммуникациям.

Юрист добавила, что за соблюдением закона должны следить управляющая компания или товарищество собственников жилья.

9 октября Кудерко рассказала, что лестничные клетки нельзя загромождать посторонними предметами и вещами, в том числе колясками. За их размещение, как указала юрист, положен штраф от 2 до 3 тыс. рублей.