Установлена личность погибшего в шахте лифта в Москве

Личность погибшего в шахте лифта в многоэтажке на востоке Москвы установлена. По словам источника «Известий», им оказался 18-летний уроженец Смоленской области.

16 октября в многоэтажном доме обнаружили тело мужчины в шахте лифта. В прокуратуре уточнили, что погибший самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение. От полученных травм мужчина скончался.

Позднее тело погибшего извлекли из шахты. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.