Отопление дали во всех районах Хабаровского края

Во всех районах Хабаровского края начался отопительный сезон. В регионе запустили 425 котельных и 64 дизельных электростанции. Сначала тепло получили больницы, детские сады и школы.

Как пишет ИА AmurMedia, во время подготовки к отопительному сезону в крае отремонтировали 123 дизель-генератора, 710 трансформаторных подстанций, привели в порядок более 64 км теплотрасс, 314 км линий электропередачи, 42 км водопровода, 12,5 км канализационных сетей. Подготовка жилищного фонда к зиме соответствует плановым показателям, готовность коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 97,8%, отметили в региональном министерстве ЖКХ.

Также в ведомстве сообщили, что к началу отопительного периода 2022–2023 годов на складах коммунальных котельных центральных и южных районов края необходимо накопить запас топлива на 1,5 месяца. С учетом остатков и топлива, которое находится в пути, эти показатели выполнены полностью.

4 октября сообщалось о начале отопительного сезона в Приморском крае. Отопление получили первые два муниципалитета. В других населенных пунктах отопление дадут в зависимости от погодных условий.