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Пленный боевик «Азова» рассказал о лжи Зеленского про оборону Мариуполя

Пленный боевик «Азова» Швец: Зеленский врал, что предлагал нам выйти из Мариуполя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Украины Владимир Зеленский врал о том, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Азов» самостоятельно приняли решение до конца защищать Мариуполь. Об этом заявил пленный сержант полка Михаил Швец.

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«Нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего. На самом деле нам никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца», — заявил он «РИА Новости».

Ранее в этот день находящийся в заключении майор морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мищенко заявил, что боевики «Азова» снимали видеодоказательства, которые отправляли кураторам за рубеж. Он рассказал, что видел их в подвальном помещении одного из зданий Завода имени Ильича в Мариуполе.

Днем ранее пленные боевики «Азова» сознались в убийствах мирных жителей в Мариуполе, перепутав их с российскими военными. Также они рассказали об угрозах расстрела за сдачу в плен со стороны командования ВСУ. Такое предупреждение выносили каждому, кто намеревался покинуть позицию.

13 октября стало известно, что следственный комитет (СК) России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по преступлениям киевского режима. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания в Мелитополе получил от должностных лиц актуальные сведения о результатах расследования противоправных действий ВСУ.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть масса свидетельств преступных действий ВСУ. Он также сообщил, что в Международный уголовный суд было направлено более 3 тыс. обращений о преступлениях против жителей Донбасса, однако они остались без внимания.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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