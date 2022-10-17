Шесть участников разведгруппы вооруженных сил Украины (ВСУ) были взяты в плен бойцами Луганской Народной Республики (ЛНР) под Харьковом. О том, как это произошло, в понедельник, 17 октября, рассказал «РИА Новости» один из захваченных, служащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.

По словам разведчика, он вместе с сослуживцами зачищал маршрут, по которому позже должны были выдвинуться другие вооруженные формирования. Когда два из трех запланированных километров были пройдены, два члена группы отделились от товарищей. Раздались выстрелы, и Бережной решил вернуться за подкреплением, но был схвачен.

«Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», — приводит его показания «Газета.ru».

Кроме того, разведчик объяснил, что его задачей было заводить группы приблизительно из 20 человек на заданные точки. При этом он и его товарищи часто работали с бойцами иностранного легиона. В общей сложности, отметил Бережной, в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом находилось порядка 100 иностранных наемников.

Ранее, 14 октября, разведка в ЛНР засекла прибытие в район Артемовска боевой группы, состоящей из иностранных наемников и украинских националистов. Они должны были не допустить отход формирований ВСУ с позиций.

Тогда же председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о западных наемниках в регионе, которые попали в ловушку во время боевых действий. Он уточнил, что среди наемников есть как погибшие, так и раненые.

Ранее, 10 октября, два офицера главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины попали в плен на андреевском направлении в Херсонской области. Также в этот день стало известно, что украинские боевики предприняли попытку прорыва в направлении села Борозенское, но в итоге понесли ощутимые потери и были вынуждены отступить.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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