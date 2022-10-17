Реклама
Прямой эфир
Мир
Мэр Кличко подтвердил информацию о взрывах в Киеве
Мир
Администрации Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге
Армия
В Росгвардии сообщили об укреплении обороны на левом берегу Днепра
Мир
AP сообщило об эвакуации жителей Вашингтона из-за лесных пожаров
Мир
В Днепропетровской области сообщили о пожаре на энергетическом объекте
Мир
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Общество
Рогов назвал невозможным перезапуск ЗАЭС из-за линии соприкосновения
Происшествия
Два человека погибли при крушении параплана на Камчатке
Мир
Боевиков «Азова» уличили в отправке видео кураторам за границей
Армия
Российские десантники уничтожили танки и бронетехнику ВСУ
Мир
Adnkronos узнал о гибели гражданина Италии в боях под Донецком
Мир
В США заявили о неготовности страны к военному противостоянию с Китаем
Сюжет:

В Харьковской области на сватовском направлении попали в плен шесть разведчиков ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть участников разведгруппы вооруженных сил Украины (ВСУ) были взяты в плен бойцами Луганской Народной Республики (ЛНР) под Харьковом. О том, как это произошло, в понедельник, 17 октября, рассказал «РИА Новости» один из захваченных, служащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.

Ремонт провала: хакеры раскрыли данные украинских шпионов и их связи
Среди агентов обнаружились дипломаты, наркодилеры и насильники

По словам разведчика, он вместе с сослуживцами зачищал маршрут, по которому позже должны были выдвинуться другие вооруженные формирования. Когда два из трех запланированных километров были пройдены, два члена группы отделились от товарищей. Раздались выстрелы, и Бережной решил вернуться за подкреплением, но был схвачен.

«Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», — приводит его показания «Газета.ru».

Кроме того, разведчик объяснил, что его задачей было заводить группы приблизительно из 20 человек на заданные точки. При этом он и его товарищи часто работали с бойцами иностранного легиона. В общей сложности, отметил Бережной, в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом находилось порядка 100 иностранных наемников.

Ранее, 14 октября, разведка в ЛНР засекла прибытие в район Артемовска боевой группы, состоящей из иностранных наемников и украинских националистов. Они должны были не допустить отход формирований ВСУ с позиций.

Тогда же председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о западных наемниках в регионе, которые попали в ловушку во время боевых действий. Он уточнил, что среди наемников есть как погибшие, так и раненые.

Ранее, 10 октября, два офицера главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины попали в плен на андреевском направлении в Херсонской области. Также в этот день стало известно, что украинские боевики предприняли попытку прорыва в направлении села Борозенское, но в итоге понесли ощутимые потери и были вынуждены отступить.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022