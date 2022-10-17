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Американцы раскритиковали Байдена из-за речи о ситуации в экономике с мороженым в руках

Президент США Байден купил мороженое, высказался о сильной экономике и вызвал споры в Сети
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители США остались недовольны тем, как президент страны Джо Байден отвечал на вопросы об экономике, поедая при этом мороженое.

Об этом они рассказали в комментариях под видео, опубликованном 16 октября на YouTube-канале GOP War Room.

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Ролик был снят днем ранее в магазине мороженого в Портленде. На нем Байден ест вафельный рожок, заявляя при этом, что экономика США «чертовски сильна».

«Каждый раз, когда он где-то бывает, он берет рожок мороженого, это жалко», — отреагировал на это пользователь Vaile Walders.

«Джо не беспокоится ни о чем, кроме себя и своего мороженого», — сказала Giulia Grasso.

«Я думаю, он действительно не знает, что происходит», — отметил Jean Wetherbee.

15 октября читателей британской Daily Mail шокировало поведение Байдена, когда он взял за плечо девочку во время визита в колледж. Он также посоветовал ей «не заводить никаких серьезных отношений до 30 лет».

До этого, 13 октября, Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке. В реальности Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга.

Ранее, в конце сентября, президент США удивил телезрителей оговоркой в истории про знакомство со своей будущей женой Джилл. Байден заявил, что это случилось, когда ему было 30 лет, а ей — 12. На самом деле разница в возрасте супругов составляет девять лет.

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