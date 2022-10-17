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В США заявили о неготовности страны к военному противостоянию с Китаем

В США заявили о неготовности страны к военному противостоянию с Китаем

В WSJ заявили о неготовности США к военному противостоянию с Китаем
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Фото: TASS/WU HONG
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США не смогут одержать победу, если в ближайшее время начнется военное противостояние Пекина и Вашингтона. Об этом пишет 16 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на расчеты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

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В статье отмечается, что ситуация на Украине показала проблемы в военно-промышленном комплексе США, одной из которых является неповоротливость и сложности в наращивании производства. В связи с этим при потенциальном возникновении регионального конфликта американские военные могут остаться без вооружений.

«Почти в двух дюжинах составленных экспертами CSIS сценариев войны США и Китая в Тайваньском проливе США израсходовали все свои ракеты «воздух – земля», а также высокоточные противокорабельные ракеты большой дальности уже в течение недели», — сообщает издание.

Также отмечается, что суть проблемы заключается в нежелании военно-промышленных компаний Соединенных Штатов заключать долгосрочные контракты с Пентагоном на производство боеприпасов. Такая тенденция возникла из-за существующих финансовых рисков.

Также в материале подчеркивается, что существуют трудности с цепочками поставок и получением материалов для производства вооружения. Одной из таких проблем является необходимость добычи редкоземельных металлов, алюминия, титана и микроэлектроники.

Кроме того, авторы исследования напомнили, что на развертывание производства зенитно-ракетных комплексов Patriot или крылатых ракет Tomahawk потребуется несколько лет.

Ранее в этот день обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс предположил, что США могут проиграть в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, в случае если воевать им придется одновременно с тремя этими странами. По его словам, конфликт на Украине является крупнейшим за последние поколения в Европе, его развитие спровоцировало опосредованную борьбу между великими державами.

15 октября телеканал Fox News сообщил, что в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Также США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок Киеву. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Украины в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

До этого, 19 сентября, Китай сделал предупреждение Соединенным Штатам и выразил протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о Тайване. Американский лидер тогда отметил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР, однако США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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