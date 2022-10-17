Лесной пожар тушат в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тушат лесной пожар. Возгорание возникло в Верхнебуреинском районе, в 14 км от поселка Чегдомын.

И.о. начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов минлесхоза Роман Ткаченко сказал ИА AmurMedia, что пожар является рукотворным, поскольку находится в черте поселения. Такие пожары обычно происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности.

По словам чиновника, появлению пожаров способствует теплая погода с температурой до +10 градусов и выше, которая установилась в регионе на выходных.

10 октября сообщалось о возникновении в Хабаровском крае двух лесных пожаров. Тогда в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона напоминали о том, что пожароопасный сезон в регионе не завершен. Специалисты также отмечали, что возгорания были близко расположены от населенных пунктов, что указывало на то, что пожары были спровоцированы человеком.