AP сообщило об эвакуации жителей Вашингтона из-за лесных пожаров

Власти штата Вашингтон эвакуировали жителей около 1 тыс. домов из-за лесных пожаров. Об этом 16 октября сообщило агентство Assosiated Press.

Отмечается, что огонь прошел около 780 га земли на границе с Канадой. Отмечается, что около ста человек и пожарно-спасательные вертолеты задействованы в борьбе пожаром.

В июле более 6 тыс. человек должны были эвакуироваться из-за лесного пожара у Йосемитского национального парка в штате Калифорния.

До этого в декабре прошлого года в штате Колорадо был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые усилились из-за сильного ветра. Отмечалось, что режим ЧС, позволил штату получить доступ к фондам для оказания чрезвычайной помощи в случае стихийных бедствий, а также оперативно задействовать региональные ресурсы, включая использование военнослужащих Национальной гвардии США.