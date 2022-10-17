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Двое детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Бразилии

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Фото: Corpo de Bombeiros de Ouro Preto
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В Ору-Прету в центральном регионе штата Минас-Жерайс Бразилии произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек, в том числе двое детей. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил портал Globo.

Отмечается, что в ночь на воскресенье на трассе BR-356 на 88-м км столкнулись четыре автомобиля. Как сообщил командир прибывшей на место пожарной роты, погибшие буквально оказались в ловушке среди обломков.

Кроме того, еще восемь человек пострадали, они были доставлены в больницу Санта-Каса. Состояние двоих из них расценивается как тяжелое.

По предварительной версии, причиной ДТП мог быть обгон. Дорогу перекрыли на время работы специалистов, пока об открытии движения на этом участке не сообщалось.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что в результате срыва пикапа с обрыва в деревне Конакасте на юго-востоке Гватемалы погибли 17 человек. Среди погибших были 12 женщин, двое мужчин и трое детей.

2 октября в американском городе Санкт-Петербург (штат Флорида) трое подростков угнали Maserati и разбились на машине. Сообщалось, что полицейские заметили угонщиков, однако прежде, чем они приблизились к угнанной машине, подростки уже врезались в двухэтажное здание.

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