Вооруженные силы РФ укрепили линию соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил «РИА Новости» командир одного из подразделений Росгвардии.

«По всему левому берегу Каховского водохранилища до николаево-криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развернуты системы РЭБ и ПВО», — рассказал он.

Отмечается, что были тщательно проинспектированы и усилены наиболее уязвимые участки. Одно из таких мест — прибрежная территория яхт-клуба «Волна» у Энергодара. Здесь находится самое узкое место перешейка Каховского водохранилища — всего 4 км до позиций ВСУ на противоположном берегу.

Зная о такой особенности местного ландшафта, именно на этом участке водохранилища противник организовал массированную высадку десанта для захвата Запорожской АЭС в начале осени.

Собеседник агентства также упомянул о регулярных обстрелах береговой линии со стороны украинских формирований и добавил, что артиллеристы ВСУ игнорируют тот факт, что в зону поражения попадают не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что с начала октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже дважды проводили учения по форсированию Днепра, а в сентябре их устраивали как минимум три раза.

Днем ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование изменило план по захвату ЗАЭС и нацелилось на западную часть Каховского водохранилища для форсирования Днепра. Ранее попытки наступления происходили с северной и северо-восточной части.

15 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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