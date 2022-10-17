Боевиков «Азова» уличили в отправке видео кураторам за границей

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» снимали видеодоказательства, которые отправляли кураторам за рубеж. Об этом 17 октября заявил находящийся в заключении майор морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мищенко.

В беседе с «РИА Новости» он рассказал, что увидел в подвальном помещении одного из зданий Завода имени Ильича 4–5 боевиков «Азова».

«С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу», — заявил Мищенко.

Накануне пленные боевики «Азова» сознались в убийствах мирных жителей в Мариуполе. Также они рассказали об угрозах расстрела за сдачу в плен со стороны командования ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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