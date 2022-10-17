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Adnkronos узнал о гибели гражданина Италии в боях под Донецком

Adnkronos: воевавший за ДНР гражданин Италии погиб в боевых действиях под Донецком
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Участвующий в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики (ДНР) гражданин Италии погиб в районе Донецка. Об этом 16 октября сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на дипломатические источники.

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Отмечается, что погибший 28-летний мужчина принимал участие в спецоперации России как доброволец на стороне ДНР. До этого он долгое время жил в Ростовской области.

Также, по информации издания, гражданин Италии был близок к итальянскому интернет-сообществу сторонников России.

Ранее, 13 октября, телеканал CNN сообщил о смерти наемника из США Дейна Партриджа во время боевых действий на Украине. В американском Госдепе подтвердили информацию.

В конце сентября стало известно о гибели итальянца Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего в составе так называемого Международного легиона. На территорию Украины, где он находился с весны, будущий участник боевых действий перебрался из Нидерландов через Польшу.

До этого, в августе, стало известно о гибели украинского пленного, который прикрывал бойца батальона «Сомали» Донецкой Народной Республики во время артобстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Боец батальона с позывным «Философ» рассказал, что пленный военный Вооруженных сил Украины получил многочисленные осколочные ранения брюшной полости, когда прикрывал бойца ДНР.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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