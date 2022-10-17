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Обозреватель The Atlantic назвал премьерство Трасс катастрофой

The Atlantic: пребывание Лиз Трасс на посту премьера уже стало катастрофой
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс оказалась катастрофой для страны. Об этом 14 октября заявил обозреватель Том Мактаг в статье для The Atlantic.

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По словам автора, он впервые за свою жизнь почувствовал упадок Британии, что невозможно компенсировать деньгами.

«Вот уже три недели Соединенное Королевство охвачено кризисом сокрушительного идиотизма — кризисом… который затрагивает самое ценное, что у нас есть, а именно основополагающую национальную идентичность», — заявил Мактаг.

Он назвал Трасс пародией на премьер-министра из-за отказа от предвыборного обещания снизить налоги, которое во многом помогло ей выиграть, и увольнения министра финансов Квази Квартенга.

Как отметил журналист, через две с половиной недели после вступления в должность Трасс анонсировала сокращение налогов. После этого курс фунта стерлингов обвалился, а Банк Англии начал повышать ключевую ставку. В результате финансовые учреждения стали поднимать ставки по кредитам, что ударило по среднему классу. За это Трасс раскритиковал даже МВФ, а ее рейтинги опустились на рекордно низкий уровень. Теперь оппозиционная Лейбористская партия опережает Консервативную на 30 процентных пунктов.

По мнению Мактага, одним «идиотским» решением Трасс уничтожила и свое премьерство, и репутацию своей партии, «возродив лейбористов».

После Трасс отозвала решение об отмене налогов для богатых. Затем она анонсировала обращение кабинета министров, чем вызвала обеспокоенность населения из-за риска новых мер жесткой экономики, и отказалась от еще нескольких составляющих своего плана.

«Довольно трудно придумать более катастрофический сценарий политического самосожжения», — написал Мактаг.

Журналист напомнил, что в 1950–1970-х годах в Британии постоянно сменялись премьеры, которые не могли выполнить предвыборные обещания и достичь поставленных целей. Однако падение авторитета Трасс назвал невероятным. По словам Мактага, Соединенное Королевство переживало и другие кризисы, когда вынужденно обращалось за помощью к США и МВФ, но сейчас ситуация абсолютно иная.

«Существует вполне реальная перспектива того, что рынки добьются смены премьер-министра еще до выборов», — сделал прогноз журналист.

Мактаг отметил, что Трасс может побить антирекорд Джорджа Каннинга, который пробыл на посту всего 119 дней, а после скончался. Журналист считает, что Британия может пойти путем Аргентины, погрузившейся в хаос еще в 1990-х годах. По его словам, только с приходом Трасс королевство перестало быть богатой страной с умелым, качественным руководством, о чем теперь знает весь мир.

Между тем 16 октября издание Inews сообщило, что около ста членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии и премьер-министру страны Лиз Трасс.

За день до этого газета The Guardian сообщила, что депутаты правящей Консервативной партии намерены в понедельник обсудить будущее Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании. Как отмечается в материале, мнения разделились: одни убеждены в том, что она должна уйти в отставку как можно скорее, другие же считают, что нет нужды форсировать события.

9 октября обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли заявил, что работу Трасс на посту премьер-министра не одобряют больше половины британцев. Поддерживают ее только 18% жителей страны. На этом фоне усилились позиции лидера Лейбористской партии Кира Стармера, которого хотят видеть главой правительства 35% британцев.

Ранее, 3 октября, в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства по поддержке экономики страны.

Кроме того, 1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Уточнялось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов, и его курс рекордно упал.

До этого, 30 сентября, Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. По ее словам, не всем гражданам понравится данная инициатива, однако у правительства есть четкий план, который премьер-министр сочла правильным для страны.

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