Пленный боец рассказал о дезориентирующих ВСУ действиях Киева
Киевское командование направляет на передовую группы из различных подразделений, затем лишает их связи, дезориентируя таким образом военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 октября рассказал журналистам военнослужащий 53-й бригады украинских силовиков Ярослав, взятый в плен бойцами группировки «Бахмут» группы «Вагнер» в районе Зайцево.
Он объяснил, что лишать подразделения средств связи украинскому правительству выгодно, поскольку в таком случае военные не могут самостоятельно принимать никаких решений, они перестают ориентироваться в ситуации.
«Насколько я понял по позиции, с нашего батальона был только я один. Мне кажется, это (было сделано. — Ред.) для того, чтобы люди просто не знали информацию», — цитирует пленного «РИА Новости».
Украинский солдат объяснил, что его группа из десяти человек была в районе Зайцево. За четыре дня из группы осталось семь бойцов. Задержанный уточнил, что они попали под плотный артиллерийский огонь.
При этом никуда переместиться они не могли, поскольку у них не было связи, и на местности солдаты также не ориентировались.
«Не получилось бы (уйти. — Ред.) даже после многих мыслей, потому что там стоят свои (войска Киева. — Ред.). Уходил бы — мало ли кто идет, открыли б огонь. А жить все хотят, сами понимаете. Либо бы минометом тебя накрыло, либо свои же», — заключил пленный.
Как рассказал один из пленных, служащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной 17 октября, группа из шести украинских разведчиков была взята в плен военными Луганской Народной Республики (ЛНР) на сватовском направлении в Харьковской области.
По его словам, разведчики должны были пройти 3 км, чтобы завести группу. Однако командир группы с товарищем, которые пошли первые, так и не вернулись, потом раздались выстрелы, и группа попала в плен.
Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов 16 октября сообщил, что ВСУ по всей линии фронта теряют до 500 человек в день. Он добавил, что украинская сторона массово бросает тела своих погибших военнослужащих, по которым можно судить о количестве погибших.
До этого, 7 октября, выяснилось, что после того, как спутниковый интернет Starlink, которым пользуются ВСУ, начал давать сбои, украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.
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