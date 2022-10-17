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Пленный боец рассказал о дезориентирующих ВСУ действиях Киева

Пленный боец ВСУ заявил, что Киев лишал связи и информации группы на передовой
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Киевское командование направляет на передовую группы из различных подразделений, затем лишает их связи, дезориентируя таким образом военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 октября рассказал журналистам военнослужащий 53-й бригады украинских силовиков Ярослав, взятый в плен бойцами группировки «Бахмут» группы «Вагнер» в районе Зайцево.

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Он объяснил, что лишать подразделения средств связи украинскому правительству выгодно, поскольку в таком случае военные не могут самостоятельно принимать никаких решений, они перестают ориентироваться в ситуации.

«Насколько я понял по позиции, с нашего батальона был только я один. Мне кажется, это (было сделано. — Ред.) для того, чтобы люди просто не знали информацию», — цитирует пленного «РИА Новости».

Украинский солдат объяснил, что его группа из десяти человек была в районе Зайцево. За четыре дня из группы осталось семь бойцов. Задержанный уточнил, что они попали под плотный артиллерийский огонь.

При этом никуда переместиться они не могли, поскольку у них не было связи, и на местности солдаты также не ориентировались.

«Не получилось бы (уйти. — Ред.) даже после многих мыслей, потому что там стоят свои (войска Киева. — Ред.). Уходил бы — мало ли кто идет, открыли б огонь. А жить все хотят, сами понимаете. Либо бы минометом тебя накрыло, либо свои же», — заключил пленный.

Как рассказал один из пленных, служащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной 17 октября, группа из шести украинских разведчиков была взята в плен военными Луганской Народной Республики (ЛНР) на сватовском направлении в Харьковской области.

По его словам, разведчики должны были пройти 3 км, чтобы завести группу. Однако командир группы с товарищем, которые пошли первые, так и не вернулись, потом раздались выстрелы, и группа попала в плен.

Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов 16 октября сообщил, что ВСУ по всей линии фронта теряют до 500 человек в день. Он добавил, что украинская сторона массово бросает тела своих погибших военнослужащих, по которым можно судить о количестве погибших.

До этого, 7 октября, выяснилось, что после того, как спутниковый интернет Starlink, которым пользуются ВСУ, начал давать сбои, украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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