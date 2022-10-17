Минобороны показало работу расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Министерство обороны России 17 октября показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО).

«С первого дня спецоперации работаем расчетом очень слаженно. Прошли спецоперацию, так сказать, с февраля месяца по сегодняшний день. Очень эффективное оружие. Дальность стрельбы — от 8 до 35 км. Площадь поражения одного пакета — около четырех футбольных полей. Калибр — 220 мм. Для такой техники цели разные — от укрепрайонов до техники вражеской», — рассказал заместитель командира расчета РСЗО «Ураган» ЦВО с позывным «Глобус».

По его словам, расчеты «Ураганов» дежурят круглосуточно, вне зависимости от погодных условий, сменяя друг друга. Однако военнослужащие подчеркнули, что противник тоже не дремлет. Поэтому, чем быстрее и сплоченнее работает расчет, тем меньше шансов у боевиков.

«Скорость движения очень важна, потому что могут прилететь, даже, грубо говоря, если выезжаешь на выполнение задачи. Если не справляешься, может прилететь в ответку. Не дай бог, конечно, не было такого, но так успеваем, в норматив укладываемся», — рассказал водитель расчета РСЗО «Ураган» ЦВО с позывным «Гром».

В Минобороны отметили, что после прибытия на огневую позицию подготовка к поражению целей занимает не более минуты. Затем около 20 снарядов калибром 220 мм поражают укрепрайон и уничтожают боевую технику вооруженных сил Украины (ВСУ), готовящихся к наступлению.

«Ураганы» действуют под прикрытием электромагнитных комплексов, расчеты которых ведут наблюдение за воздушным пространством. В случае обнаружения дронов противника уничтожают их электромагнитным импульсом.

«Это аппарат для сбития беспилотных летательных аппаратов. В течение двух недель беспрерывной боевой работы было сбито до 20 беспилотных летательных аппаратов», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Сокол».

Ранее, 8 октября, «Известия» опубликовали кадры работы «Ураганов» по позициям украинских националистов. Отмечалось, что запуск одного снаряда «Урагана» способен ликвидировать вражеский миномет.

5 октября Минобороны России сообщило об уничтожении почти 10 националистов, а также ротного склада боеприпасов и двух единиц автомобильной техники. Успешную операцию по ликвидации украинских военных провел экипаж расчета системы залпового огня «Ураган», в составе которого выполнял боевые задачи сержант Мусаиб Умаров, своей тактикой вынудивший врага отступить.

До этого, 12 сентября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских «Ураганов» по военной инфраструктуре боевиков Украины под Угледаром. Так, расчеты РСЗО расчищают путь российской пехоте.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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