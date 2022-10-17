Военкор «Известий» показал последствия обстрела в Энергодаре

Российские военнослужащие регулярно пресекают попытки украинских боевиков захватить Энергодар и добраться до Запорожской АЭС. Последствия очередного противостояния запечатлел корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Формирования ВС РФ базируются вдоль линии обороны Каховского водохранилища, на противоположном берегу — противник. Оттуда, со стороны Никополя и Марганца, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Энергодар.

Бьют не только по районам дислокации военных, но и по жилым кварталам, а также промзоне, расположенной в нескольких километрах от АЭС. Цель — запугать местное население.

На территории завода «Атомэнергомаш» был зафиксирован прилет снаряда М777. Стреляли также из HIMARS. Скорее всего, ВСУ знали, что военных объектов тут нет, били по простым рабочим.

К счастью, в тот момент все сотрудники предприятия уже были эвакуированы, и обошлось без жертв. Зато разрушений предостаточно: некоторые здания восстановлению уже не подлежат.

Националисты не ограничиваются ведением огня. Время от времени предпринимаются попытки высадить десант недалеко от позиций союзных войск и прощупать оборону.

«Они иногда проводят разведку боем. Мы это всё видим и подпускаем их поближе. Недавно был контакт. Мы потопили 10 лодок противника», — рассказал боец с позывным «Сапсан».



Так, в очередной раз высадившись на берегу, десант попытался закрепиться в лесу, но был заблокирован и уничтожен артиллерийским огнем.

Чтобы вычислить координаты укреплений ВС РФ, противник каждый день поднимает в воздух по несколько коптеров. Большую часть беспилотников сбивают, но есть и трофеи, которые приземляют противодронным ружьем.

Ранее в этот день председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ поменяли план по захвату ЗАЭС и выбрали западную часть Каховского водохранилища для форсирования Днепра. Ранее попытки наступления происходили с северной и северо-восточной части.

15 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе ЗАЭС.

Накануне руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что проводимые интенсивные переговоры с властями Украины и РФ дали возможность приблизиться к формированию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Тогда же заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал, что главное в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС — исключить провокации со стороны ВСУ.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.