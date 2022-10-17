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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Николаевской, Запорожской, а также Черкасской и Одесской областях. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщается в Telegram-каналах областных администраций.

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«Воздушная тревога! Вся область», — написал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Подобные сообщения появились у главы Полтавской областной администрации Дмитрия Лунина, секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева и городских властей Одессы.

Накануне украинское агентство УНИАН сообщило, что в Николаеве произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Одесской области и Николаеве.

Кроме того, по данным украинских СМИ, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Кировоградской областях.

В воскресенье в Киеве четыре раза объявляли воздушную тревогу. Также тревога была объявлена в Черкасской и Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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