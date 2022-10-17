Украинские СМИ связали подорожание яиц с потерей Херсонской области

На Украине снова подорожали куриные яйца, десяток стоит не меньше 80 гривен (135 рублей). Об этом сообщил портал «Страна.ua».

Производители считают, что рост цен связан с воссоединением Херсонской области с Россией.

По словам министра аграрной политики Украины Николая Сольского, несколько птицефабрик прекратили работу после начала российской спецоперации по защите Донбасса. При этом он указал на то, что функционирующие предприятия не торопились увеличивать темпы производства.

В Союзе птицеводов Украины также пояснили, что комплекс «Чернобаевский», который был крупнейшим производителем яиц на Украине, находится в Херсонской области, которая перешла под контроль России.

Между тем 16 октября заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан рассказал, что украинская экономика близка к полному развалу.

Как считает эксперт, отправной точкой стала обретенная 30 лет назад независимость — именно тогда Киев начал обрывать торговые связи с Москвой.

5 октября, президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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