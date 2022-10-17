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Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода и небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, 17 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +8…+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8.

Днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — юго-западный и западный ветер со скоростью 6–11 м/c. И днем и ночью также возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 752–754 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцента, в отдельных районах возможен умеренный дождь.

Ранее 17 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые снежинки могут пойти вместе с дождем в пятницу, 21 октября.

До этого, 15 октября, Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России в середине следующей недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.

Между тем 13 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени. По его словам, с понедельника пойдут дожди и усилится ветер.

Ночью 12 октября в Московской области были зафиксированы первые заморозки. Самая низкая температура на 6 утра была зафиксирована в Павловском Посаде.

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