Эксперты предсказали переход стран ЕАЭС на оплату основных товаров в рублях

Рубль на данный момент одна из самых стабильных мировых валют, подкрепленная реальными активами. После того как система оплаты газа в рублях странами ЕАЭС будет отлажена, логичным станет переход на расчеты в соответствующей валюте за другие товары. Об этом «Известиям» рассказали эксперты.

«Прием платежей за газ в рублях — это опытный полигон. Отслеживают, как справляются банки и валютный контроль, нет ли перебоев. Когда система будет окончательно отлажена, далее эту практику логично применить и к другим сферам торговли», — сказала заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

По ее словам, помимо газа это нефть, уголь, удобрения, возможно, продовольствие (зерновые). При этом, скорее всего, на расчеты в рублях согласятся поначалу дружественные России страны, затем и остальные, поскольку эти ресурсы и продовольствие будут жизненно необходимы, в то время как дефицит не выгоден никому.

Как поясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов, перевод торговли ресурсами на рубли как схема хорошо проработан. Учитывая, что на нее перешли европейские партнеры «Газпрома», проблем с ее реализацией не возникнет. Постепенно, добавил он, на эту схему могут перейти государства ШОС.

Ранее сообщалось, что большинство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оплату газа в рублях. О согласовании сообщил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. На данный момент оплачивать газ таким образом согласны Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия.

Как заявил доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при президенте РФ Сергей Рекеда, не нужно думать, что это план, который появился лишь после февраля этого года.

Этот вопрос развивался независимо от санкций. О чем свидетельствуют, например, данные Евразийского банка развития, согласно которым, за период с 2012 по 2018 год удельный вес российского рубля в валютной структуре платежей в Евразийском экономическом союзе увеличился с 56% до 75%. Между тем доля доллара за тот же период снизилась с 35% до 19%.

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Верным курсом: большинство стран ЕАЭС согласились оплачивать газ в рублях