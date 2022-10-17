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В США восемь человек получили ранения при стрельбе возле университета

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Фото: ABC News
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Восемь человек были ранены в результате стрельбы возле университетского кампуса в Харрисонбурге (штат Вирджиния). Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает ABC News.

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«В результате инцидента восемь человек получили огнестрельные ранения, которые не угрожают их жизням», — говорится в сообщении местных властей в Twitter.

Отмечается, что полиция задержала 20-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство, умышленном ранении при отягощающих обстоятельствах, хранении огнестрельного оружия осужденным преступником и использовании огнестрельного оружия при совершении преступления.

По данным полиции, стрельба вспыхнула около 2:20 утра в районе к юго-западу от кампуса Университета Джеймса Мэдисона.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что стрельбу в американском городе Роли в штате Северная Каролина, в результате которой погиб полицейский, открыл подросток.

Ранее в этот день телеканал WRAL сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в американском городе Роли в штате Северная Каролина.

Массовая стрельба в Роли, в результате которой погиб полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей, произошла в четверг. По данным СМИ, несколько человек получили смертельные ранения. Не менее четырех пострадавших были госпитализированы.

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