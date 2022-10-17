Один человек погиб и еще один пострадал в ДТП в Дагестане
Один человек погиб и еще один пострадал в ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Об этом 16 октября сообщили в Telegram-канале МВД Дагестана.
«Приблизительно в 17:00 на 502-м км автодороги Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка, в Кизлярском районе, 53-летний житель Кизляра, управляя автомобилем ВАЗ-21053, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем ВАЗ-210930 под управлением 45-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.
Водитель ВАЗ-21053 скончался на месте происшествия из-за тяжких телесных повреждений. Отмечается, что мужчина, который был за рулем ВАЗ-210930, с различными травмами доставлен в больницу.
Накануне на одном участке дороги в Дагестане произошло два ДТП с разницей в несколько минут. В результате аварий погибли пять человек, среди них ребенок.
До этого, 29 сентября, пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане. По предварительным данным, у КамАЗа отказали тормоза, водитель потерял управление и врезался в маршрутное такси.