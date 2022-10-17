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Режиссер Седрик Клапиш рассказал о печальном уроке «Черного лебедя»

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Фото: ARNA Media
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Знаменитый французский режиссер в интервью «Известиям» объяснил, почему он выбрал на главную роль в своей новой картине «Шагни вперед» не профессиональную актрису, а приму Парижской оперы Марион Барбо.

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В центре фильма — танец, а это значило, что нужно либо идти на компромисс, либо рискнуть.

«Меня многому научил чужой опыт. Для американского фильма «Черный лебедь» на главную роль пригласили профессиональную актрису Натали Портман, а потом ее пришлось дублировать профессиональной балерине. Мне этого делать не хотелось, потому что я хотел действительно серьезно поговорить именно о танце. И я точно знал, что не буду заменять актрису кем-то еще. Поэтому я просто нашел прекрасную артистку, а ведь Марион Барбо выступает в Парижской опере. Мы с ней сделали несколько прослушиваний, и я убедился, что и актриса она прекрасная. По крайней мере, достаточно хороша, чтобы запустить фильм с ней в главной роли. Я не раз работал с непрофессиональными артистами, так что понимал, в каком направлении их развивать. И знал, что они способны вынести на своих плечах весь фильм», — отметил Клапиш.

По сюжету фильма, балерина после травмы ноги лишается возможности выступать в балете. У нее начинается психологический кризис, но поверить в себя ей помогает современный танец, где ее навыки оказываются вполне к месту. Фильм «Шагни вперед» — уже в российских кинотеатрах.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Даже если идут бои, всё равно нужно говорить друг с другом»

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