Военный эксперт рассказал об уничтожении артиллерии ВФУ дронами
Дроны идеально подходят для борьбы с артиллерией, а также с техникой, которая обеспечивает ее работу, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.
В воскресенье на николаево-криворожском направлении ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВФУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Также в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области были уничтожены три американские гаубицы М777, сообщили 16 октября в российском Минобороны.
«Артиллерия играет важную роль в боевых действиях на Украине, являясь главной ударной силой сторон. Украина делает ставку на высокоточную дальнобойную американскую артиллерию, которая зачастую превосходит нашу и по дальности, и по точности. Судя по всему, российские силы стали использовать дроны нового поколения, которые заточены на выявление контрбатарейных станций и их уничтожение. Дрон, который наводится на источник радиолокационного излучения, идеален. Он летит не небольшой высоте, фактически подкрадывается к противнику и в пассивном режиме атакует РЛС», — объяснил Владислав Шурыгин.
Вооруженные силы России и подразделения ДНР и ЛНР 15 и 16 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований. Только на николаево-криворожском направлении за два дня при отражении атак были уничтожены более 470 военнослужащих ВФУ, 11 танков и 35 бронемашин, специальные автомобили, артиллерийские орудия и несколько переправ через реку Ингулец.
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Артиллерийский толк: российские дроны уничтожают контрбатарейные РЛС