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В ФРГ стали лучше понимать позицию Венгрии в вопросе санкций
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В ФРГ стали лучше понимать позицию Венгрии в вопросе санкций

Журналист Berliner Zeitung понял позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил, что стал гораздо лучше понимать стремление Венгрии к отмене антироссийских санкций после открытой дискуссии с премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом он рассказал 16 октября в эфире радиостанции Kossuth.

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«Теперь я намного яснее вижу те критерии, на основании которых Виктор Орбан считает санкции Евросоюза против России ошибочными», — сказал журналист.

По словам Курьяновича, редакция его газеты намерена продолжить дискуссии с политиками, позиция которых отличается от курса правительства ФРГ. Он подчеркнул, что издание стремится к отражению проблемы с разных точек зрения. По мнению журналиста, в мире существуют разные позиции касательно событий вокруг Украины, поэтому редакции важно, чтобы читатели видели максимально полную картину.

Отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Германию провел открытую дискуссию с журналистами из газеты Berliner Zeitung и журнала Cicero, где объяснил, почему выступает за отмену санкций Европейского союза (ЕС) против России. По его словам, мир на Украине удастся установить только на основе переговоров между США и РФ, поскольку слишком многое в сложившейся ситуации зависит от американской поддержки Киева.

В тот же день директор по коммуникациям правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштван Холлик заявил, что правительство Венгрии надеется, что проходящие сейчас в стране национальные консультации заставят руководство ЕС изменить санкционную политику в отношении РФ. По его мнению, европейская бюрократия находится в отрыве от реальности, не обращая внимания на то, что антироссийские санкции уже «произвели обратный эффект», разрушая европейскую экономику.

14 октября премьер-министр Виктор Орбан указал на разделенность Европы по вопросу антироссийских санкций. Лидер Венгрии отметил, что изменение санкционной политики ЕС могло бы снизить цены на энергию вдвое.

До того, 7 октября, Орбан заявлял, что ЕС должен изменить ошибочную санкционную политику в адрес России. Он отметил, что санкции не оправдали возложенных на них надежд, и Европа из-за них «медленно истекает кровью». Также лидер Венгрии говорил, что Евросоюзу необходимо откровенно обсудить с Соединенными Штатами Америки тему влияния антироссийских санкций на экономику объединения и стоит ли продолжать рестрикционную политику.

Накануне ЕС принял новый пакет антироссийских санкций, которые вступили в силу с 7 октября. Санкции предусматривают запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка. Комментируя введение потолка цен, президент России Владимир Путин подчеркивал, что в случае введения ограничений Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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