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Бизнес-посол РФ заявил об отсутствии проблем с картой «Мир» в ОАЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Проблем с оплатой картой «Мир» в ОАЭ нет, сотрудничавшие с системой банки страны по-прежнему продолжают ее принимать. Об этом в интервью «Известиям» заявил бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов.

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«Я сам пользовался недавно картой «Мир» в Дубае. Да, были определенные сложности, не все банкоматы принимали ее. Я думаю, что сейчас можно рассматривать карты «Мир» в качестве платежного инструмента в ОАЭ, пока я не слышал, чтобы ее заблокировали и отказались работать. Просто работали с ней не все банки, это надо учитывать», — уточнил бизнес-посол.

В октябре 2021 года ведущий поставщик цифровой коммерции в регионе Ближнего Востока и Африки (MEA) Network International разрешил расплачиваться картой «Мир» в терминале B аэропорта Дубая.

В декабре 2021 года глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил, что держателям карт платежной системы «Мир» стала доступна бесконтактная оплата товаров и услуг в ОАЭ.

13 июля этого года в посольстве ОАЭ в Москве заявили, что рабочие группы из России и ОАЭ обсуждают возможное использование карты «Мир» на всей территории Эмиратов.

В сентябре в Турции все пять банков, сотрудничавших с системой «Мир», постепенно отказались от этого под давлением США.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Никаких вопросов политического характера со стороны ОАЭ к нам нет»

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