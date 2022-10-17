Федотов прокомментировал конфликт с Абаскалем во время матча РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в воскресенье, 16 октября, высказался о конфликте с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в перерыве матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, сообщения о том, что Абаскаль «набросился» на него, преувеличены.

«Что-то рядом прыгало, да, Не знаю, не понял, о чем он говорил. «Фэйр-плей»? И в чем же он заключается? В том, что судья у них не удалил двух игроков или даже трех?» — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Ранее Абаскаль отмечал, что имел в виду эпизод с полузащитником «Спартака» Романом Зобниным, который «поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом», чтобы забить гол.

Со своей стороны Федотов напомнил о том, что для разрешения спорных ситуаций на поле присутствует судья, а кроме того, Зобнин вполне мог самостоятельно «отправить мяч в аут».

В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Это первая ничья команд с 23 сентября 2018 года. Тогда результатом матча стал счет 1:1.

«Спартак» с 26 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал на одно очко меньше и находится на третьем месте.

В следующем туре премьер-лиги «Спартак» примет у себя подмосковный клуб «Химки», а ЦСКА сыграет на выезде с «Оренбургом».