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Минобороны рассказало о новых подвигах служащих ВС РФ на спецоперации

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Минобороны России рассказало о героизме и самоотверженности российских солдат, а также отметило высокий уровень их профессионального опыта, благодаря которому ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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Смелостью на поле боя отличился прапорщик Василий Мелков. Когда националисты атаковали пункт управления, который служащий обеспечивал связью, он организовал эвакуацию личного состава. Несмотря на обстрел со стороны противника, Малков вывел из-под огня и доставил в безопасное место двух раненых сослуживцев, где им была оказана медицинская помощь.

Позже очередной вражеский снаряд попал в станцию спутниковой связи. Чтобы не допустить потери контакта группировки с командованием, прапорщик в разгар боестолкновения оперативно устранил все повреждения. После этого корректировщики огня смогли передать координаты позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которым были нанесены удары. Так, благодаря профессионализму Малкова российские бойцы нанесли серьезный урон и перешли в контрнаступление.

Также в МО сообщили о заслугах лейтенанта Макара Шашкова, который в составе группы выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от националистских формирований. Подчиненные Шашкова выполняли рекогносцировку местности для продвижения основной колонны к месту назначения.

В ходе работы лейтенант обнаружил замаскированные артиллерийские позиции врага на заданном маршруте. Используя штатные средства связи, военнослужащий передал координаты противника для нанесения удара. Огнем российской артиллерии вражеские объекты были ликвидированы. В результате действий группы под командованием Шашкова украинские силы потеряли пять орудий полевой артиллерии и до 30 человек живой силы.

Не остались незамеченными мужество и профессионализм сержанта Александра Стовбы, принимавшего участие в обороне стратегически значимого объекта от наступающих подразделений украинских боевиков. В условиях плотного обстрела служащий передавал информацию о дислокации врага артиллерийским подразделениям.

Кроме того, действуя под непрекращающимся огнем, Стовба восстановил функционирование радиостанции, которая была повреждена осколками разорвавшегося неподалеку снаряда. Своевременное вмешательство сержанта позволило его товарищам разгромить значительно превосходящие силы противника.

Самоотверженность, по данным оборонного ведомства, проявил также гвардии сержант Кирилл Киселев. Он обеспечивал артиллерийскую поддержку российским военнослужащим, выполняя стрельбу из боевой машины РСЗО по координатам укрепленных позиций ВСУ, поступившим от командира группы через каналы радиосвязи.

Киселев быстро произвел необходимые расчеты для атаки и нанес удар по месту дислокации врага. Точные и оперативные действия гвардии сержанта поспособствовали успешной реализации боевой задачи.

Ранее, 16 октября, в Министерстве обороны сообщили о том, что российские военные в течение суток вновь нанесли удары высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетики Украины.

Тогда же стало известно о работе инженерных подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики по разминированию районов, освобожденных от ВСУ. Как подчеркнули в Минобороны, особое внимание уделяется дорогам, территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения республики, а также землям сельхозназначения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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