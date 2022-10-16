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Абаскаль рассказал о беседе с Федотовым в перерыве московского дерби

Абаскаль рассказал, о чем общался с Федотовым в перерыве матча между «Спартаком» и ЦСКА
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль 16 октября рассказал, о чем говорил с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве московского дерби.

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«Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, всё очень просто. Сказал одну фразу — «фэйр-плей». Зобнин поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом и забил гол. Больше ничего не сказал», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Ранее в этот день «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в московском дерби в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. Это первая ничья команд с 23 сентября 2018 года. Тогда результатом матча стал счет 1:1.

«Спартак» с 26 очками расположился на второй строчке в турнирные таблицы РПЛ. ЦСКА набрал на одно очко меньше и находится на третьем месте.

В следующем туре премьер-лиги «Спартак» примет у себя подмосковный клуб «Химки», а ЦСКА сыграет на выезде с «Оренбургом».

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