Абаскаль рассказал о беседе с Федотовым в перерыве московского дерби

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль 16 октября рассказал, о чем говорил с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве московского дерби.

«Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, всё очень просто. Сказал одну фразу — «фэйр-плей». Зобнин поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом и забил гол. Больше ничего не сказал», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Ранее в этот день «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в московском дерби в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. Это первая ничья команд с 23 сентября 2018 года. Тогда результатом матча стал счет 1:1.

«Спартак» с 26 очками расположился на второй строчке в турнирные таблицы РПЛ. ЦСКА набрал на одно очко меньше и находится на третьем месте.

В следующем туре премьер-лиги «Спартак» примет у себя подмосковный клуб «Химки», а ЦСКА сыграет на выезде с «Оренбургом».