Зеленский призвал жителей Украины сократить энергопотребление

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября призвал по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов.

«В эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. А в целом по стране — в среднем на 10%. Киев и область — только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества», — сказал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные в течение суток вновь нанесли удары высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетики Украины.

Накануне гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко заявил, что украинским энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электричеством, веерных отключений в Киеве не будет.

Тогда же Владимир Зеленский заявил, что на Украине восстановлено 15 объектов энергосистемы, поврежденных в результате ударов со стороны Вооруженных сил России. Он добавил, что гражданам страны следует сейчас проявить сознательность и сократить потребление электричества для того, чтобы предотвратить перебои.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Как отметил президент России Владимир Путин, по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».