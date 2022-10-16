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IT-специалистам разрешили снова подать на отсрочку при смене работы

Минцифры разрешило IT-специалистам повторно подать заявление на отсрочку при смене работы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В случае увольнения и трудоустройства в новую компанию IT-специалист сможет повторно подать заявление на отсрочку через «Госуслуги». Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

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В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

Отмечается, что в таком случае компания, куда устроился специалист, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на «Госуслугах», где необходимо в том числе указать данные о новой компании», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Таким образом, отметили в ведомстве, информация о подаче заявления будет передана в Минобороны уже на следующий день. Как уточняется, IT-сотрудник также должен соответствовать условиям отсрочки от мобилизации, чтобы получить ее.

Также сообщается, что при увольнении сотрудника прежний работодатель должен исключить его из списка на отсрочку.

Ранее, 27 сентября, стало известно, что на «Госуслугах» заработала форма для оформления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации для IT-специалистов. Отмечалось, что для подачи заявления необходимо открыть сервис на «Госуслугах», ввести сведения о воинском учете, указать информацию о высшем образовании, заполнить сведения о работе, прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанную руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи.

Как объяснили в Минцифры, право на отсрочку могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день.

Между тем 6 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых изменениях в предоставлении отсрочки. Отмечалось, что бронирование полагается сотрудникам ряда системообразующих отраслей, в том числе сферы IT-технологий, в задачи которых входит разработка, развитие, внедрение, сопровождение и эксплуатация решений в области IT или обеспечение функционирования информационной инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. В документе говорится, что призыву будут подлежать только определенные категории граждан. Мобилизационные мероприятия по стране начались в день подписания указа.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Как указал президент РФ Владимир Путин, мера о частичной мобилизации необходима для защиты страны, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

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