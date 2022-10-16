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Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели подростка в Москве

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Фото: Пресс-служба СК РФ
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Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин 16 октября поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 14-летнего подростка в столице.

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Как отмечено в Telegram-канале ведомства, в настоящее время оперативные сотрудники проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Указано, что начато задержание лиц, причастных к совершению преступления.

«Допрашиваются свидетели, родственники и знакомые подростка, изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения несовершеннолетнего», — сообщили следователи.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Косино-Ухтомском районе Москвы обнаружено тело 14-летнего подростка. Труп был замечен прохожим примерно в 13 часов. На подростке не было одежды, вещи находились рядом с телом. На месте происшествия также найден мобильный телефон.

Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным следствия, накануне мальчик ушел гулять со сверстниками и домой не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы.

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