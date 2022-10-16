СМИ предрекли США поражение в случае войны с РФ, Ираном и КНР

США могут проиграть в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, в случае если воевать им придется одновременно с тремя этими странами. Такое предположение сделал обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс 16 октября.

«Представьте себе сценарий, при котором через год, два или три мир сотрясают войны от Европы до Тихого океана. Идея не так абсурдна, как вы думаете. Никогда еще США не сталкивались с такой перспективой краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах военных действий», — заметил Брэндс.

Обозреватель отметил, что конфликт на Украине является крупнейшим за последние поколения в Европе, его развитие спровоцировало опосредованную борьбу между великими державами.

По словам Брэндса, в Восточной Азии шансы на войну также растут, как показала напряженность, вызванная поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе.

Брэндс отметил также, что и на Ближнем Востоке не все гладко.

«США, возможно, придется выбирать между борьбой с Ираном и принятием его в качестве государства ядерного порога», — написал журналист.

В итоге, по мнению Брэндса, напряженная ситуация вокруг Украины, Тайваня и на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную битву, в которой Соединенным Штатам придется выбирать приоритетное для себя направление.

«В конце концов, перегруженное задачами такого масштаба американское государство не сможет реагировать на одну проблему, не учитывая ее влияние на способность Вашингтона решать другие. США может потерпеть поражение в этой битве», — заключил автор статьи.

Ранее, 10 октября, китайская газета Global Times предрекла конец гегемонии США на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе. Кроме того, отмечалось, что у США возникли конфликты с другими странами, помимо Европы. Так, ослабление американской гегемонии может выразиться в том, если всё больше стран признают необходимость противостоять конфликтам интересов и защищать собственные.

30 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

До этого, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин на встрече с главами разведслужб стран СНГ подчеркнул, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.