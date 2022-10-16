Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины

Запад не представляет, какие последствия ждут мир в случае победы Украины в конфликте с Россией, и потому не желает подобного исхода. Об этом 14 октября заявила американо-британская журналистка Энн Эпплбаум, находясь на саммите PGS22 в Германии.

Корреспондент указала, что находится в Германии два дня и там до сих пор говорят о поставках танков на Украину, но не делают этого. По мнению Эпплбаум, причина этого кроется в разочаровании из-за того, что на Западе не знают, как поведет себя Украина в случае победы. Причем это подозрение, по ее словам, характерно не только для Германии, его испытывают и в США, и других странах.

«Как это изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим», — резюмировала Эпплбаум в видео YouTube-канала аналитического центра Das Progressive Zentrum.

В настоящий момент Киев пытается убедить Германию поставить танки Leopard 2, при этом в кабмине ФРГ отмечали, что Берлин не собирается передавать вооруженным силам Украины (ВСУ) наступательное оружие. При этом Киев продолжает получать от Германии другое вооружение. Так, 12 октября сообщалось, что система ПВО IRIS-T от Германии уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса будут поставлены Украине в 2023 году.

16 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Россия «поставит мат» киевской власти уже нынешней зимой. Он сообщил, что напоминает об этом всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины и думает про «победу укровермахта».

14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью NBC, что российский лидер Владимир Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать. Кроме того, в интервью президент Белоруссии заявил, что Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на территории Украины.

До этого, 12 октября, пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, заявившую в своем аккаунте в соцсети, что поражения России в конфликте на Украине будет недостаточно для восстановления миропорядка. Пользователей соцсети возмутило это высказывание. Как заявил один из пользователей, что чем больше он слушает фон дер Ляйен, тем больше он доверяет президенту Российской Федерации.

11 октября заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что на фоне возрастающей вовлеченности США и других стран Запада в конфликт вокруг Украины Кремль будет вынужден принимать ответные меры, и напомнил об угрозе неконтролируемой эскалации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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