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Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала пост в сосцетях МИД Украины о князе Владимире, который, по заявлению ведомства, «хотел вступления Киева в Европейский союз (ЕС)» еще в Х веке. Свое мнение она высказала в своем Telegram-канале 16 октября.

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«Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и «Украина, дружившая с Европой в те далекие годы», — отметила Захарова.

«Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?» — задалась вопросом пресс-секретарь российского дипведомства.

Ранее министерство иностранных дел Украины опубликовало твит, в котором заявило, что князь Владимир после крещения Киевской Руси в 988 году хотел вступления Киева в Евросоюз, подчеркнув, что «Украина и Европа всегда были друзьями».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к лидерам европейских стран с просьбой о скорейшем вступлении страны в ЕС. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Такое решение приняли лидеры 27 стран — членов объединения на встрече в Брюсселе.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз, отметив, что Россия не против этого, так как ЕС не является военным блоком.

Европейский союз был создан в 1993 году. Сейчас в него входят 27 стран Европы.

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