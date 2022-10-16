МИД назвал слова спецпредставителя ООН о российской армии выходящими за грань разумного

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания спецпредставителя Генсекретаря ООН Прамилы Паттен, обвинившей российскую армию в использовании медицинских препаратов для совершения сексуальных нападений на мирных жителей. Ответ Захаровой опубликовало Министерство иностранных дел РФ 16 октября.

Официальный представитель МИД РФ назвала эти обвинения извращенной фантазией, отметив, что подобные заявления невозможно комментировать всерьез.

«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Её слова выходят за грань разумного», — отметила она.

Захарова добавила, что чиновница, по ее мнению, действует за пределами своего мандата и полномочий, не опираясь на какие-либо достоверные сведения.

«Паттен не скрывает, что в своих суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию на Украине». Иначе говоря, перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращённой фантазии», — сказала Захарова

Официальный представитель МИД заметила также, что слова Паттен напоминают «лживые и провокационные заявления» экс-уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая сама призналась, что «многие факты своих заявлений она просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие».

Накануне, 15 октября Паттен заявила агентству France-Presse, что Россия якобы использует изнасилования в качестве своей военной стратегии в Украине и «снабжает солдат наркотиками для сексуального насилия над гражданскими лицами».

Подробные информационные антироссийские вбросы делаются уже не впервые.

Ранее, 5 октября бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее фейки про изнасилования и другие «зверства» российских солдат повлияли на решение ряда стран предоставить военную помощь Украине.

Экс-омбудсмен не раз сообщала о жутких историях сексуального насилия со стороны российских военных. Однако ее информацию не смогли подтвердить ни журналисты, ни прокуратура. В мае Верховная рада уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.