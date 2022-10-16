Советник Байдена заявил о методичной смене курса США в отношениях с Эр-Риядом

Президент США Джо Байден нацелен на методичную смену политического курса в отношениях с Саудовской Аравией. Об этом 16 октября сообщил журнал U.S. News & World Report со ссылкой на советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Президент не намерен совершать опрометчивые шаги. Он собирается действовать методично, стратегически. Он не будет торопиться, ему понадобится время для консультаций с членами обеих партий», — сказал советник президента.

Салливан отметил также, что среди возможных вариантов действий президента можно назвать изменения позиции в вопросе предоставления помощи США королевству в сфере безопасности.

Советник добавил, как передает журнал, что Байден в настоящий момент не планирует встречаться на саммите G20 в ноябре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Ранее, 12 октября, американский лидер заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

10 октября американские конгрессмены-демократы предложили принять закон, позволяющий США остановить продажу оружия Саудовской Аравии и сбалансировать отношения Вашингтона с Эр-Риядом.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка. Сенатор Крис Мерфи, комментируя это решение, заметил, что после того, как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

Еще в июле отмечалось, что глава Белого дома во время своего визита в Саудовскую Аравию не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.