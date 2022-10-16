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Советник Байдена заявил о методичной смене курса США в отношениях с Эр-Риядом

Советник президента США Салливан: Байден намерен методично менять политику США в отношении Эр-Рияда
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Фото: REUTERS/Courtesy of Saudi Royal Cour/Bandar Algaloud
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Президент США Джо Байден нацелен на методичную смену политического курса в отношениях с Саудовской Аравией. Об этом 16 октября сообщил журнал U.S. News & World Report со ссылкой на советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

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«Президент не намерен совершать опрометчивые шаги. Он собирается действовать методично, стратегически. Он не будет торопиться, ему понадобится время для консультаций с членами обеих партий», — сказал советник президента.

Салливан отметил также, что среди возможных вариантов действий президента можно назвать изменения позиции в вопросе предоставления помощи США королевству в сфере безопасности.

Советник добавил, как передает журнал, что Байден в настоящий момент не планирует встречаться на саммите G20 в ноябре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Ранее, 12 октября, американский лидер заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

10 октября американские конгрессмены-демократы предложили принять закон, позволяющий США остановить продажу оружия Саудовской Аравии и сбалансировать отношения Вашингтона с Эр-Риядом.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка. Сенатор Крис Мерфи, комментируя это решение, заметил, что после того, как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

Еще в июле отмечалось, что глава Белого дома во время своего визита в Саудовскую Аравию не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

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