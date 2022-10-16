Большинство жителей США не собираются голосовать за Джо Байдена в 2024 году

За переизбрание Байдена готовы голосовать 33% американцев. Опрос проводил оппонирующий действующей администрации телеканал Fox News. Другого кандидата в президенты больше всего готов поддержать 91% республиканцев, передает телеканал «Известия». За Байдена собирается голосовать 71% сторонников демократов. Симпатии неопределившихся избирателей пока не в пользу Байдена. Альтернативного кандидата готовы поддержать 54%.

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