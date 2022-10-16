В Подмосковье в многоэтажке произошел взрыв бытового газа
В подмосковном Измайлово в Ленинском городском округе произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме. Об этом «Известиям» сообщили в МЧС области 16 октября.
«Хлопок газа без возгорания произошел в доме на Центральной площади. В результате происшествия никто не пострадал», — сказал собеседник.
«По прибытии на место первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в квартире выбито остекление окон. Возгорания не последовало. Разрушений межкомнатных и несущих перегородок нет», — говорится на сайте МЧС Подмосковья.
Ранее, 1 октября, пять человек пострадали при взрыве газа в доме в подмосковной Коломне.