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Журналист рассказал о возможном участии Лондона в теракте на Крымском мосту

Grayzone: Великобритания готовила теракт на Крымском мосту с апреля при власти экс-премьера Джонсона
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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley
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Великобритания начала готовить план по теракту на Крымском мосту еще в апреле текущего года, когда премьер-министром страны был Борис Джонсон. Об этом заявил 16 октября «Известиям» журналист Кит Кларенберг, автор расследования теракта на портале Grayzone, отметив, что Джонсон замешан в саботаже успешных мирных переговоров Киева и Москвы.

Кларенберг рассказал о существовании документов, которые подтверждают, что Великобритания готовила участников украинской теробороны для осуществления подрыва моста.

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«Есть очень много подтверждений того, что эти люди тренировались на британской земле, о чем мы не знали. Всё было секретно», сказал журналист.

По его мнению, для проведения теракта на Крымском мосту нужно было не больше пяти-шести человек. Однако в реальности в это преступление могут быть вовлечены сотни, а то и тысячи человек.

«Одни люди могли быть не совсем в курсе, что делали другие. Это очень британский метод: не задавай вопросы, делай только то, что должен. В итоге это могут быть сотни, если не тысячи вовлеченных людей. Но только часть из них в курсе происходящего наверняка», заметил Кларенберг.

12 октября в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении. Они причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию. Также среди подозреваемых граждане Грузии.

По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Также ФСБ опубликовала оперативные материалы проверки фуры перед въездом на Крымский мост. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

Подрыв грузовика со взрывчаткой произошел 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

Подробности о следах Британии в теракте на Крымском мосту смотрите сегодня в «Итоговой программе с Петром Марченко» на РЕН ТВ. Начало в 23:00.

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