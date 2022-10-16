В Белоруссии предотвратили серию терактов

В Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает телеканал «Беларусь-1».

Отмечается, что задержанные были завербованы представителями признанной в Белоруссии террористической организации ВYPOL и находящейся за рубежом оппозиции.

По данным телеканала, они получали задания по закладке бомб от чат-бота в одном из мессенджеров. Уточняется, что подозреваемые дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

Как заявил замглавы минобороны Белоруссии Геннадий Казакевич, подготовка терактов была проектом западных спецслужб, которые и финансировали их подготовку.

«Эта инициатива есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый и продвигаемый длительное время. Что характерно: в последнее время, в том числе и в связи с СВО на Украине, этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в республике», — сказал он телеканалу.

14 октября президент страны Александр Лукашенко ввел в Белоруссии режим повышенной террористической опасности. В тот же день министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал «Известиям», что в стране вводится режим контртеррористической операции (КТО) на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Он допустил попытку захвата отдельных участков территории страны.

13 октября секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пообещал дать отпор в случае нарушения государственных границ республики. Вместе с тем он заявил, что Минск не намерен ввязываться в конфликты и предъявлять территориальные претензии другим странам.

До этого, 10 октября, Лукашенко заявил, что в Польше, Литве и на Украине готовят боевиков из числа белорусских радикалов для совершения терактов в Белоруссии. В тот же день он заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины.