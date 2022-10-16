Реклама
Прямой эфир
Мир
Журналист рассказал о возможном участии Лондона в теракте на Крымском мосту
Мир
Посол РФ в США сравнил международную обстановку с картиной «Девятый вал»
Мир
В Белоруссии предотвратили серию терактов
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Испании
Мир
РФ готова отправить через новый турецкий хаб потерянный на «Северных потоках» газ
Общество
Стремоусов выразил уверенность в победе РФ над Киевом нынешней зимой
Мир
Посольство Египта в Киеве призвало своих граждан уехать с Украины
Здоровье
В Минздраве предложили обучать школьников оказывать помощь при инфаркте
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о нежелании ядерного исхода
Армия
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
Мир
Сербия закрыла посольство на Украине в целях безопасности
Политика
В Москве начались переговоры с ООН по зерновой сделке

В Белоруссии предотвратили серию терактов

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает телеканал «Беларусь-1».

Близкий круг: какие вопросы Путин обсудил с Лукашенко в Сочи
И кому белорусский президент посоветовал «кормиться на вольных хлебах»

Отмечается, что задержанные были завербованы представителями признанной в Белоруссии террористической организации ВYPOL и находящейся за рубежом оппозиции.

По данным телеканала, они получали задания по закладке бомб от чат-бота в одном из мессенджеров. Уточняется, что подозреваемые дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

Как заявил замглавы минобороны Белоруссии Геннадий Казакевич, подготовка терактов была проектом западных спецслужб, которые и финансировали их подготовку.

«Эта инициатива есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый и продвигаемый длительное время. Что характерно: в последнее время, в том числе и в связи с СВО на Украине, этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в республике», — сказал он телеканалу.

14 октября президент страны Александр Лукашенко ввел в Белоруссии режим повышенной террористической опасности. В тот же день министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал «Известиям», что в стране вводится режим контртеррористической операции (КТО) на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Он допустил попытку захвата отдельных участков территории страны.

13 октября секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пообещал дать отпор в случае нарушения государственных границ республики. Вместе с тем он заявил, что Минск не намерен ввязываться в конфликты и предъявлять территориальные претензии другим странам.

До этого, 10 октября, Лукашенко заявил, что в Польше, Литве и на Украине готовят боевиков из числа белорусских радикалов для совершения терактов в Белоруссии. В тот же день он заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022