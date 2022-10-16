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Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Испании

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Фото: Getty Images/Quality Sport Images
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Российский теннисист Андрей Рублей 16 октября выиграл турнир ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в Испании.

В двух сетах он обыграл американца Себастьяна Корду. Встреча, продолжавшаяся 77 минут, закончилась с результатом 6:2, 6:3, добавляет «Спорт-Экспресс».

Призовой фонд состязаний превышает €675 тыс.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что россиянин Даниил Медведев снялся после второго сета с полуфинального матча против серба Новака Джоковича на теннисном турнире категории ATP 500 в Астане. При счете 6:4, 6:7 (6:8) он отказался продолжать матч из-за травмы. Таким образом, по окончании турнира спортсмен потерял первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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