Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Испании

Российский теннисист Андрей Рублей 16 октября выиграл турнир ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в Испании.

В двух сетах он обыграл американца Себастьяна Корду. Встреча, продолжавшаяся 77 минут, закончилась с результатом 6:2, 6:3, добавляет «Спорт-Экспресс».

Призовой фонд состязаний превышает €675 тыс.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что россиянин Даниил Медведев снялся после второго сета с полуфинального матча против серба Новака Джоковича на теннисном турнире категории ATP 500 в Астане. При счете 6:4, 6:7 (6:8) он отказался продолжать матч из-за травмы. Таким образом, по окончании турнира спортсмен потерял первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.