Реклама
Прямой эфир
Мир
Журналист рассказал о возможном участии Лондона в теракте на Крымском мосту
Мир
Посол РФ в США сравнил международную обстановку с картиной «Девятый вал»
Мир
В Белоруссии предотвратили серию терактов
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Испании
Мир
РФ готова отправить через новый турецкий хаб потерянный на «Северных потоках» газ
Общество
Стремоусов выразил уверенность в победе РФ над Киевом нынешней зимой
Мир
Посольство Египта в Киеве призвало своих граждан уехать с Украины
Здоровье
В Минздраве предложили обучать школьников оказывать помощь при инфаркте
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о нежелании ядерного исхода
Армия
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
Мир
Сербия закрыла посольство на Украине в целях безопасности
Политика
В Москве начались переговоры с ООН по зерновой сделке
Сюжет:

Посольство Египта в Киеве призвало своих граждан уехать с Украины

СМИ Украины: посольство Египта в Киеве призвало своих граждан покинуть страну
0
Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство Египта в Киеве призвало 14 октября своих граждан уехать с украинской территории, уведомило издание Egypt Today.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
В Киеве работает воздушная тревога, в Харькове, Львове и Тернополе — частичный блэкаут

«Посольство Египта в Киеве призвало всех граждан покинуть Украину «как можно скорее», — говорится в публикации.

Египетские дипломаты призвали своих соотечественников проявить максимальную осторожность во время отъезда и держаться как можно дальше от опасных зон.

Ранее с призывом к своим согражданам покинуть Украину обратились Китай, США, Казахстан и Узбекистан.

Кроме того, сербское посольство на Украине на время закрыто в целях безопасности. МИД Сербии еще 13 февраля рекомендовал находящимся на территории Украины сербам рассмотреть возможность временно покинуть государство, а тем гражданам, которые планировали путешествие на Украину, отложить поездку.

15 октября китайский МИД обратился к своим гражданам с призывом уехать с Украины. Посольство КНР готово предоставить помощь при эвакуации нуждающимся.

10 октября американское посольство в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022