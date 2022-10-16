Посольство Египта в Киеве призвало своих граждан уехать с Украины
Посольство Египта в Киеве призвало 14 октября своих граждан уехать с украинской территории, уведомило издание Egypt Today.
«Посольство Египта в Киеве призвало всех граждан покинуть Украину «как можно скорее», — говорится в публикации.
Египетские дипломаты призвали своих соотечественников проявить максимальную осторожность во время отъезда и держаться как можно дальше от опасных зон.
Ранее с призывом к своим согражданам покинуть Украину обратились Китай, США, Казахстан и Узбекистан.
Кроме того, сербское посольство на Украине на время закрыто в целях безопасности. МИД Сербии еще 13 февраля рекомендовал находящимся на территории Украины сербам рассмотреть возможность временно покинуть государство, а тем гражданам, которые планировали путешествие на Украину, отложить поездку.
15 октября китайский МИД обратился к своим гражданам с призывом уехать с Украины. Посольство КНР готово предоставить помощь при эвакуации нуждающимся.
10 октября американское посольство в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину.