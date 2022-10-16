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Корреспондент «Известий» показала последствия ударов ВСУ из HIMARS по Бериславу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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За безрезультатные попытки прорыва в Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) отыгрываются на мирных жителях. Об этом в воскресенье, 16 октября, рассказала корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

По ее словам, украинские националисты ударом из американской установки HIMARS разрушили православный храм в городе Берислав.

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«Первое время жители города пытались его восстановить. Но сейчас это сделать уже невозможно. После трехдневного обстрела он разрушен полностью», — сказала Графчикова.

Как подчеркнул советник главы администрации Бериславского района Александр Ушаков, обстрелы города ведутся каждый день и каждую ночь, однако средства ПВО отрабатывают эти удары.

«Ракеты летят в мирные дома. На территории города от слова совсем отсутствуют военные объекты», — пояснил Ушаков.

ВСУ также выпустили три ракеты из HIMARS по общежитию, где расположили эвакуированных людей из прифронтовых поселков. В результате погиб один человек, еще шестеро ранены.

Ранее в этот день заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что надежды Киева по наступательной операции в Херсонской области разрушены, украинские войска на херсонском направлении были разбиты.

За день до этого Стремоусов заявил, что российская армия не позволила украинским военным перейти в наступление на бериславском направлении в Херсонской области. По его словам, армия России полностью отразила попытку прорыва. Тогда же он отметил, что попытки ВСУ наступать на Херсонскую область бесперспективны. Линия обороны работает, ситуация находится под полным контролем, сообщил он.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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